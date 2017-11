Essential: Rollkragenpullover!

Diese Saison kommt man ohne das Essential Rollkragen-Pulli nicht aus.

Es ist praktisch undenkbar, ohne Rollkragenpullover durch den Winter zu kommen. Diese Saison sind sie dank breiter Revers bei Mänteln und dem Wiederkehrenden Ledertrend ein Muss. Sie wärmen vor allem aus den Materialien Merino und Kaschmir perfekt, auch in dünnen ausführungen. Auf Polyester-Gemische sollte man also während der kalten Jahreszeit verichten. Außerdem wirken sie immer elegant und verleihen auch zerfetzten Jeans oder Lederkleidern mit Nieten etwas Graziöses.