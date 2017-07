Farbenfrohes It-Piece: Die Rainbow Bag von Etro ist da!

Kaum auf den Markt und schon lässt sie die Herzen der Fashionistas höher schlagen: Die brandneue Rainbow Bag von Etro bringt Farbe ins Spiel und ist das neue Must-Have für den Sommer.

Etro treibt es bunt…

… und das schon seit fast einem Viertel-Jahrhundert! So ist das Label in den 70er Jahren dank wallender Boho-Kleider, wilder Muster und starker Farben groß und immer größer geworden. Bis heute bleibt man diesem Erfolgsgeheimnis verpflichtet und auch die neueste Erweiterung der Taschenlinie macht Lust auf Dolce Vita. Und macht dabei auch ihrem bezeichnenden Namen Rainbow Bag alle Ehre!

In 12 Varianten kommt die Crossbody-Tasche auf den Markt. Verkaufsstart ist der 15. Juni für die etwas reduzierter gehaltenen Modelle aus der Commercial Collection und der 30. Juni für jene aus der exaltierten Runway Collection. Vor allem Letztere sind unsere unbedingte Kaufempfehlung für Fashion-Fans und übrigens nur ein Vorgeschmack… denn so farbenfroh und sommerlich die Rainbow Bag auch erscheinen mag, eigentlich ist sie Vorbote auf die Winterkollektion. Die bringt dann übrigens nicht weniger bunte Kreationen mit Leo-Prints, Kaftan-Kleidern und Seiden-Entwürfen. Damit hat der Winterblues schon vorab keine Chance!