Hoch oben

Den Kopf in den Wolken und Schmetterlinge im Bauch. Ein Phänomen, das sich bekanntlich

nur dann einstellt, wenn sich zwei besondere Menschen gefunden haben. Grund genug, an

Ihrem Hochzeitstag auch eine ganz besondere Location zu wählen: die Eventwolken.

WOLKE 19 – DIE ETWAS HÖHERE HOCHZEITSLOCATION

Die Eventlocation Wolke 19 befindet sich im 19. Stockwerk des Ares Towers, unmittelbar an der Donau. Für Feiern mit 100-170 Gästen bietet die Wolke 19 mit 3 Veranstaltungsebenen mehr Spielraum für Ihre individuellen Wünsche. Der Eingangsbereich auf Ebene 19 ist mit einem eleganten Welcome Desk und einer Garderobe ausgestattet. Auf Ebene 20 erstreckt sich die „Sky Hall“ mit rund 220m² und einem großzügigen Foyer. Im obersten Stock, der „Sky Lobby“ 70m², befindet sich auch noch ein exklusiver Barbereich und eine mehr als 120m² große Event-Terrasse mit Blick über Wien. Tiefgarage im Haus, sehr gute Verkehrsanbindung, Kein Vertragscaterer, keine Sperrstunde.

Wolke 19 im Ares Tower

Donau-City-Straße 11

1220 wien

Tel. +43-1-263 98 73, Fax +43-1-269 62 64

office@eventwolken.at

www.eventwolken.at

Wolke 21- Ihr Hochzeitsfest über den Dächern Wiens

Die Eventlocation Wolke 21 befindet sich im obersten Stockwerk des Saturn Towers in der DONAUCITY. Die moderne Location grenzt unmittelbar an den Donaupark und bietet einen spektakulären Panoramablick über die Stadt. Glas, dunkler Holzboden und ein im Penthouse-Stil gestalteter Vorraum sind die Charakteristika der Wolke 21. Sie bietet alles kompakt auf einer Ebene: Veranstaltungsraum mit 160m², ideal für bis zu 120 Personen an runden Tischen, separaten Barbereich mit 50m² und eine 150m² Event-Terrasse. Die Wolke 21 ist gut mit dem PKW als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Linie U1 VIC) erreichbar. Eine Tiefgarage mit 4 Parkdecks steht im Haus zur Verfügung. Kein Vertragscaterer, keine Sperrstunde.

Wolke 21 im Saturn Tower

Leonard-Bernstein-Straße 10

1220 wien

Tel. +43-1-263 98 73, Fax +43-1-269 62 64

office@eventwolken.at

www.eventwolken.at

Das Eventwolken-Team freut sich darauf, zu Ihrem unvergesslichen Hochzeitsfest beizutragen. Ihre individuellen

Vorstellungen und Wünsche sind uns wichtig. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Auswahl

von Catering, Band & Co. Am besten, Sie besuchen uns vor Ort.