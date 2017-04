Eye Candy: Make-up in Zuckerlfarben

Bei den neuen Zuckerlfarben läuft so manchem Beauty-Fan das Wasser im Mund zusammen. Wann, wenn nicht jetzt, kann man Bonbonrosa auf den Nägeln, Orange auf den Wangen und Regenbogenfarben auf den Lidern tragen?

Eine Ausnahme in dem fröhlichen Farballerlei sind dunkle, ungewöhnliche Lippenstiftfarben wie Violett, Dunkelblau, Smaragdgrün und Schwarz. Der Trend kommt, wie so oft derzeit, aus den Tiefen des World Wide Web. Wie auf einer Pressekonferenz zu hören war, »TRAGEN DIE JUNGEN DAS JETZT TATSÄCHLICH AUF DER STRASSE!« In diesem Sinne ein dreifaches Hoch auf den Mut der Jugend. Ungesund aussehen? Vielleicht. Aber alt? Niemals!

Foto: Petra Rautenstrauch

»Phyto Blush Twist« in »Papaya« von SISLEY, um €51,-. »Vice«-Lippenstift in »Pandemonium« von URBAN DECAY, um ca. € 19,50. »In Extreme Dimension Mascara« in »Sky is the Limit« von MAC, um €21,-. »Vernis – 684 Diabolo« aus der »Colour Gradation«-Kollektion von DIOR, um €26,-. »Cover Shot Lidschattenpalette« in der Variante »Bold« von SMASHBOX, um € 29,99 bei MARIONNAUD.