Fallschirm-Nylon errobert den Laufsteg

Parachute-Kleider aus Fallschirm-Nylon sind die It-Pieces der Saison. Auch bei weiten Hosen mit hohem Bund und raffinierten Tops dürfen Anspielungen auf den Fallschirmsport nicht fehlen. In Zweifelsfall greift man dabei zu Basics mit Schnürungen oder Faltenwurf.

Parka par excellence: Modell von COLMAR, um €219,-. colmar.it Highlight-Kleid von MAX &CO, um €179,95. peek-cloppenburg.at Look in Mattfarbe von COS, um €99,-. cosstores.com Cut-outs und Raffungen bei HUGO BOSS, um €779,-. hugoboss.com Farbtrio in Oversize-Optik von HOUSE OF DAGMAR, um € 469,-. houseofdagmar.com Neue Beinfreiheit bei STELLA MCCARTNEY, um €745,-. stellamccartney.com Elegantes High-Waist-Modell mit Schleife von PAULE KA, um €349,-. kastner-oehler.at Cleanes Design mit durchdachten Details bei OPUS, um €55,95. casual-fashion.com Sommerliche Korallfarbe bei NERO GIARDINI, P. a. A. nerogiardini.it