Farbtrend: Acid Green

Nicht ganz harmonisch, dafür aber umso lauter: Acid Green changiert zwischen Neongelb und grellem Grün und stellt damit den spannendsten (Farb-)Ton der Saison.

Auch, wenn sie etwas gewöhnungsbedürftig ist – diese Nuance hat durchaus positive Eigenschaften: Ihr kühler Unterton schmeichelt gebräunter Haut und ist damit ein idealer Begleiter an heißen Sommertagen.

Balenciagas Demna Gvasalia ist ausgewiesener 90er-Fan. In der Dekade hat er auch diesen Ton ausgegraben. Er passt zur Musik von damals: Eurotrash.