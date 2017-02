Designer tauchen Looks in den Farbreigen der untergehenden Sonne. Und bringen den Sommer aufs Tapet.

Garantiert ein harmonisches Zusammenspiel der Töne: der Farbverlauf in Himmelsnuancen. Die Pastellpalette steht am liebsten für sich allein oder wird klar mit Schwarz, Weiß und Navy gebrochen. Letzteres verleiht dem Look Sportlichkeit.