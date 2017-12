Das sind die Gewinner der Fashion Awards

Das British Coucil of Fashion kürte wie jedes Jahr die einflussreichsten Marken und Persönlichkeiten der Modebranche. Hier das Round-Up der Gewinner – und ihre besten Outfits!

Als Highlight des Abends stand wie immer die Ehrung des Fashion Icon Awards, der an Donatella Versace ging. Keine andere hatte dieses Jahr bei den Shows der Fashion Weeks für mehr Aufregung gesorgt und von ihrer Marke Reden gemacht. Wir erinnern uns: Zur Feier ihres vor 20 Jahren verstorbenen Bruders Gianni Versace ließ sie ein Spalier von Supermodels auf dem Laufsteg auftreten. Make up Artist Pat McGrath bekam mit ihrer dieses Jahr lancierten Make-up-Linie den „Isabella Blow Award for Fashion Creator“, während Off-White mit dem „Urban Luxe Award“ gekührt wurde.

Special Recognition Award for Innovation:

Stella McCartney

Isabella Blow Award for Fashion Creator:

Pat McGrath

Swarovski Award for Positive Change:

Maria Grazia Chiuri for Dior

Fashion Icon Award:

Donatella Versace

Accessories Designer of the Year:

Jonathan Anderson for Loewe

Model of the Year:

Adwoa Aboah

Business Leader:

Marco Bizzarri for Gucci