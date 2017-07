Best-Of Fashion Bücher

Absolut lesenswert und DIVA-approved: Diese Modebücher sollten jetzt unbedingt auf den Coffee Table!

Traces – Fashion & Migration

Mode ist immer auch ein Spiegelbild gesellschaftlicher Strömungen. Das kürzlich erschienene Buch aus dem Distanz-Verlag ist das Ergebnis einer Suche nach Spuren, die Migration in Mode und Gesellschaft hinterlässt. Es zeigt eindrucksvolle Momente sowie interessante Kurzartikel, facettenreich illustriert von renommierten JournalistInnen, WissenschaftlerInnen und FotografInnen. Es beschäftigt sich mit Kleidungsstilen, Kulturen und Design-Karrieren, beleuchtet Phänomene und Strömungen. Das Buch macht damit sichtbar, was zu wenig offensichtlich ist: Mode mit Migrationshintergrund bereichert unsere Gesellschaft, eröffnet neue Perspektiven und fördert die Vielfalt.

Ein äußerst zeitgemäßes Thema, beeindruckend visualisiert!

Preis: € 29,90, distanz.de

Annie Leibovitz – Portraits 2005-2016

Die amerikanische Photographie-Legende präsentiert ihr drittes großes Buch mit beeindruckenden Portraitaufnahmen. Es umfasst, lebensgeschichtlich gesehen, das Leibovitz-Werk nach dem Tod ihrer Lebensgefährtin Susan Sonntag. Zeitgeschichtlich umfasst es die großen Leibovitz-Ikonen aus den Jahren 2005 bis 2016. 150 Farb- und Schwarzweiß-Aufnahmen zeigen uns Stars aus Showgeschäft und Politik wie Adele, Hillary Clinton, David Hockney, Zaha Hadid, Queen Elizabeth II, Patti Smith und unzählige andere. Dazu gibt Annie Leibovitz persönlich in einem biographischen Text Auskunft über ihre Arbeit seit 2005.

Es lohnt sich, die einfühlsamen Portraitaufnahmen der großen Fotografin ganz genau zu betrachten um immer wieder neue Details zu entdecken. Ein Coffeetable Book mit großartigen Kurzgeschichten, das man sich immer wieder gerne ansieht.

Erscheinungstermin der deutschen Ausgabe im Schirmer/Mosel Verlag: Oktober 2017

Preis: € 70,-, schirmer-mosel.com

Blue Blooded – Denim Hunters and Jeans Culture

Kein anderer Stoff besitzt den Status von Denim: Er verkörpert Authentizität, Rebellion und Lässigkeit, wird gleichzeitig aber auch in der Luxusmodeindustrie eingesetzt. Blue Blooded erzählt die Geschichte der Jeans und geht ihrer ewigen Präsenz auf den Grund. Und natürlich wird auch das hartnäckige Mysterium rund um die echte Jeans beantwortet: Waschen – oder nicht waschen?

Von der Work-Wear zum Luxus-Fashion-Material: Hier findet man alles, was man noch nicht über die Jeans weiß – interessante Fakten zum Angeben inklusive!

Mario Testino – Sir

In SIR zeigt Starfotograf Mario Testino über 300 Aufnahmen aus seinem immensen Archiv, die Inszenierungen von Männlichkeit in all ihren zeitgenössischen Facetten illustrieren – Dandys und Gentlemen, Machos und androgyne Jünglinge, VIPs und namenlose Beaus, Aufnahmen zwischen souveräner Zwanglosigkeit und narzisstischer Selbstinszenierung. Herrlich vielfältige Aufnahmen u.a. von Brad Pitt, George Clooney, David Beckham, David Bowie oder Mick Jagger und Keith Richards in inniger Umarmung. Zudem gibt es zahlreiche bislang unveröffentlichte Bilder aus Testinos umfangreichem Archiv!

Ein übertrieben geschminkter Josh Hartnett, Elton John im Glitzerfummel auf dem Küchenthresen – Einige Aufnahmen unterstreichen besonders schön, wie selbstverständlich heute das Spiel mit Geschlechteridentitäten geworden ist.

It’s All About Shoes – Suzanne Middlemass

Es ist doch so: Schuhe gehören zur Grundausstattung unserer Garderobe. Dabei können sie aber von ihren Trägerinnen in ein einzigartiges, faszinierendes Mode-Accessoire verwandelt werden, das zu einem unverkennbaren Ausdruck ihres persönlichen Stils wird. Ob Vintage oder Avantgarde, elegant oder Punk, minimalistisch oder extravagant: It’s All About Shoes zeigt einen bunten Mix der unterschiedlichen Kreationen. Streetstyle-Fotografin Suzanne Middlemass hat mit ihrer Kamera sowohl Fashionistas als auch völlig von globalen, homogenen Trends unabhängige Individuen eingefangen, die den Mut zu wunderschönen oder seltsamen, aber immer interessanten Schuhen haben.



Der Streetstyle-Fotografin, deren Leben sie quer durch Europa und die USA zu den einflussreichsten Fashion Weeks führt, folgen wir übrigens auch gerne auf Instagram: @suzannemiddlemass



Preis: € 29,90, teneues.com