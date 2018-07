Die besten Fashion-Bücher für den Sommer

Ob kurzweilige Mode-Lektüre für den Strand oder eindrucksvolles Coffee Table Book für Zuhause – diese sieben Bücher begleiten stilsicher durch den Sommer.

I’ll drink to that: A Life in Style, with a Twist von Betty Halbreich

Die beinahe 90-jährige Betty Halbreich ist vielleicht nicht so bekannt wie die Jenners und Hadids dieser Welt, in der amerikanischen Modewelt ist sie dennoch eine Ikone – und obendrauf noch 100mal unterhaltsamer! Fast vierzig Jahre war Betty Personal Shopper im Kultkaufhaus Bergdorf Goodman, wo sie mit Stars, It-Girls aber auch mit den unterschiedlichsten Normalo-Kundinnen zu tun hatte. Eine Kombination, die natürlich genügend Material für ein Memoire bietet. Auf sehr witzige Weise zeigt Betty aber auch den Leserinnen, wie man zu seinem wahren Stil findet und hat noch ungefähr 1000 weitere gute Ratschläge parat. Lena Dunham produziert gerade eine Serie, inspiriert durch Ms. Halbreichs Leben. Wenn das kein Gütesiegel ist.

Erschienen im Penguin Random House Verlag, erhältlich um € 15,-.

.

Dress Scandi – Skandinavisch, entspannt, selbstbewusst von Pernille Teisbæk

Zeitlos, chic und easy going – Skandinavierinnen verstehen es, sich modern zu kleiden, ohne dabei zu aufgesetzt zu wirken. In diesem Styleguide zeigt die dänische Modeexpertin und Bloggerin Pernille Teisbæk, wie man mit einer minimalistischen Auswahl an Kleidungsstücken aus unterschiedlichen Materialien und Stoffen einen nordisch-coolen Look zusammenstellt und Muster und Farben geschickt oder ganz neu kombiniert. Im Beauty-Kapitel verrät sie ihren Capsule Survival Kit und zeigt, wie man ein natürlich-zurückhaltendes Make-up auflegt. Top-Inspirationsbibel für’s heimische Bücherregal!

Erschienen im Knesebeck-Verlag um € 20,-.

.

Handbags: a Love Story – Legendary Designs from Azzedine Alaïa to Yves Saint Laurent von Monica Botkier

Wir alle haben doch diese eine Freundin, die alle Designer-Handtaschen beim Namen kennt. Oder vielleicht wollen wir insgeheim selbst diese Freundin werden? Mit diesem Buch kein Problem. Diese „Liebesgeschichte“, wie sie Autorin Monica Botkier nennt, geht sogar über Namen und allgemeine Fakten hinaus und beschäftigt sich mit den Entstehungsgeschichten legendärer Bags. So erzählen Kulttaschen von großen Designhäusern wie Chanel, Dior, Gucci, Hermès, Yves Saint Laurent und Louis Vuitton aber auch Trendlabels wie Anya Hindmarch und Nancy Gonzalez ihre Geschichten. Perfektes Nachschlagewerk für jede Mode-Bibliothek.

Erschienen bei Harper Collins um € 80,-.

.

Jil Sander – Präsens

Mit der gleichnamigen Retrospektive im Frankfurter Museum für angewandte Kunst sprengte die deutsche Designikone alle Besucherrekorde. Wer es dieses Jahr nicht nach Frankfurt geschafft hat, dem sei der Bildband zur Ausstellung wärmstens ans Herz gelegt. Der reich-bebilderte Band zeigt die Auswirkungen der Gestaltungshaltung Jil Sanders auf Material und Form von Mode- und Produktdesign, von Modefotografie, Architektur und Gartenkunst. Die Aufmachung des Buchs: natürlich puristisch und klar. Eine gebürende Ode an die erste Ikone des Minimalismus!

Erschienen im Prestel-Verlag um € 51,40.

.

Viktor & Rolf – Cover Cover

Exklusiv, innovativ und spektakulär: Das trifft nicht nur auf die Mode des holländischen Designerduos Viktor & Rolf zu, sondern auch auf den gerade erschienenen Bildband, der mit seiner einzigartigen Gestaltung die Arbeit der beiden Modemacher feiert. Die preisgekrönte Grafikdesignerin Irma Boom hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeit des Kreativduos angemessen in Buchform umzusetzen und hat den Bildband in Form von Gatefolds konzipiert: Jeweils acht ausklappbare Seiten zeigen eine Fashion Show, mit Bildern, Skizzen und Zitaten zur jeweiligen Kollektion. Und weil das noch nicht ausgefallen genug wäre, zeigen sich die Bilder auch noch in umgekehrtem Farbspektrum. Ein Muss für Fans des exzentrischen Designer-Duos, auch wenn der Preis eine kleine Investition ist.



Erschienen im Phaidon-Verlag um € 175,-.

.

Tokyo Street Style – der Trendguide von Yoko Yagi

Eines muss man zugeben: so bunt, schrill und kreativ wie auf den Straßen Tokios, geht es in sonst keiner Metropole zu. An so manchem asiatischen Street-Stlye-Star können wir uns nur ein Vorbild nehmen, für ein bisschen mehr Mut im Kleiderschrank. Doch auch die tokioter Modewelt kennzeichnen bestimmte Codes. Das Buch mit Aufnahmen von Modefotograf Tohru Yuasa schlüsselt sie auf und erzählt dabei mehr über die zahlreichen Stile von kawaii bis zu Unisex. Mit Tipps zu trendigen Concept- und Vintage-Stores wird der Guide sogar zum modischen Reiseführer!

Auf die Merkliste: Das Buch erscheint am 20.September im Knesebeck-Verlag, um € 25,-.

.

All in good taste von Kate Spade

Ein Andenken an die kürzlich verstorbene Designerin, die vor allem eines in die Mode brachte: eine nötige Portion Spaß. Das Buch beschäftigt sich allerdings nicht mit ihren aufsehenerregenden Handtaschen-Kreationen, sondern ist ein sehr unterhaltsamer Ratgeber rund ums Gastgebertum. Schön illustriert und amüsant geschrieben liest man hier, wie man Einladungen gekonnt formuliert, über die Tatsache, dass Champagner das beste Last-Minute-Geschenk ist oder auch alles über die angemessene Instagram-Etikette bei Tisch. Die perfekte unterhaltsame Vorbereitung für eine (Garten-)Party mit Style.

Erschienen bei Abrams Books um € 25,-.