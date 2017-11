Fashion for MEMBERs ONLY

Die Schustermann & Borenstein-Mitgliedskarte ist der Schlüssel zum Modehimmel! Die DIVA verlost zum dritten Geburtstag des öster­reichischen Flagshipstores einen Gutschein über 500 Euro für ein exklusives Shoppingerlebnis.

Mode ist Leidenschaft, Stil unvergänglich. Doch egal, ob man neueste Trends sucht oder lieber auf Klassiker setzt, es gibt eine Adresse, die alle Wünsche in exklusivem Ambiente erfüllt: Schustermann & Borenstein.

Das einzigartige Shop-konzept hat

in Österreich längst Kultstatus erreicht.

Aber von Anfang an: Das deutsche Textilunternehmen wurde vor über 90 Jahren in München gegründet und

hat 2014 seinen ersten österreichischen Flagshipstore vor den Toren Wiens eröffnet. Über 1000 Marken, von Luxus bis Young Fashion, von Herren- und Damenmode bis zu Trachten und Sportoutfits sind bei diesem einmaligen Shop-Konzept auf rund 5000 Quadratmetern in Vösendorf zu finden. Die einzigartigen Angebote namhafter Labels, die bis zu 80 Prozent reduziert sind, sowie die regelmäßigen Sonderverkäufe sind aber nur für jene zugänglich, die über eine Mitgliedschaft und somit auch eine der begehrenswerten personalisierten Karten verfügen – anders gesagt jene, die den goldenen Schlüssel zum Shoppingparadies besitzen.

Dass Schustermann & Borenstein in Deutschland und Österreich längst Kultstatus erlangt hat, hängt nicht zuletzt mit der streng limitierten Zahl seiner Mitglieder zusammen. In Deutschland stehen mittlerweile zahlreiche Modefans auf einer Warteliste, um Teil dieser fast mysteriösen Shopping-Gemeinde werden zu können! In Österreich sind noch einige wenige Mitgliedschaften frei, die einen derart exklusiven Zugang zu Mode und Stil ermöglichen, den anspruchsvolle Fashionistas eben mehr als zu schätzen wissen.

Modehimmel für Mitglieder

Das Textilunternehmen Schustermann & Borenstein wurde 1924 in München gegründet. Das einmalige Shop-Konzept hat sich in München vor drei Jahrzehnten etabliert und feiert im November sein dreijähriges Bestehen in Österreich.

Exklusive Mode zu sensationellen Preisen: Da täglich neue Styles eintreffen, lohnt es sich, regelmäßig im Flagshipstore vorbeizuschauen.

Members only! Die Mitgliedschaften sind streng limitiert. Infos zu Bewerbung und Warteliste gibt es unter schustermann-borenstein.at.

Exklusive Marken und trendige Outfits für jeden Anlass sind bei Schustermann & Borenstein für Herren und Damen zu finden.