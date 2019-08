Fashion meets Function

– WERBUNG –

Die Herbst-/ Winterkollektion 2019 von AlphaTauri

Innovative Technologien treffen auf lässige Silhouetten: AlphaTauri steht für durchdachtes Design, einzigartige Funktionalität, hochwertige Materialien und neuartige Textiltechnologien. Die Herbst-/Winter-Styles sind mit praktischen und einzigartigen Features ausgestattet und ermöglichen es den urbanen Entdeckern, der kalten Jahreszeit mit Stil und Coolness zu begegnen.

Ein besonderer Parka für besondere Ansprüche

Der technische Damen Parka KUUV mit praktischem „packable“- System besticht mit mehr als 12 ausgeklügelten Features und Funktionen: wasserabweisend, atmungsaktiv, thermoregulierend, mit funktioneller 3-Lagen Membran, der AlphaTauri Taurex® Technologie und getapten Nähten.

Die PrimaLoft® Gold Insulation Luxe hält selbst an sehr kalten Tagen warm und besticht zusätzlich durch ein besonders kleines Packvolumen.

Dank integriertem Packsystem mit ‚Travelhandle’ lässt sich der Parka mit wenigen Handgriffen auf ein kleines Maß zusammenfalten und auf Reisen am Trolley-Griff befestigen. So gibt es kein umständliches Verstauen viel zu dicker Winterjacken in viel zu kleinen Gepäckfächern mehr, und man hat auf dem Weg zum Gate oder zum Bahnsteig die Hände frei – ein platzsparender Begleiter auf Business-Reisen und in der Freizeit.

100% 3D Knit – Nahtlos und Nachhaltig

Wer sich schon jetzt darauf freut, sich bald wieder in herrlich wärmende Strick-Oberteile kuscheln zu können, ist hier an der richtigen Adresse: Alle AlphaTauri Strick-Produkte der Herbst /Winterkollektion sind komplett nahtlos und in einem Stück auf einer Shima Seiki 3D-Knit Maschine gestrickt. Die Pullover und Kleider sind sowohl aus Merino, als auch aus einem hochwertigen Kaschmir-Mix gefertigt.

Lediglich kleine Details wie der Kragen oder die Bündchen werden versäubert. So kann mit dem innovativen 3D-Rundstrickverfahren ein ressourcensparender und nachhaltiger Herstellungsprozess garantiert werden – ohne Verschnitt und Abfälle. Gemütlich, nahtlos und innovativ – der Winter kann kommen!

Neu im Portfolio ist heuer ein sportlich-elegantes Lurex Set, das im Rundstrickverfahren gefertigt wird. Mit der innovativen, geruchsneutralisierenden Textil-Technologie hat es das Zeug zum absoluten Lieblingsstück der Saison hat. Ein sportliches Glamour Statement, welches Dank der bahnbrechenden Taurex® Textil-Technologie die vom Körper natürlich abgegebene Ferninfrarotstrahlung an den Körper in Form von Energie zurückgibt und somit für ein besseres Wohlbefinden und schnellere Regeneration sorgen kann.

Weitere Infos und spannende Produkte findest du auf alphatauri.com.