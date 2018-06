Fatimas Hand: Schmuck für die Seele

Mal dezent, aber auch mal plakativ: Glückssymbole begleiten unseren Alltag. Wir tragen sie gerne als Schmuck, auf unseren Yoga-Outfits und auch als Tattoos – Wir sind fasziniert von ihnen und fühlen uns auf magische Weise zu ihnen hingezogen.

Die »Hand der Fatima« etwa, auch bekannt als Hamsa oder Khamsa, ist ein Beliebtes Glückssymbol. Wer sich mit diesem Zeichen schmückt, möchte sich gerne vor allem Negativen schützen. Fatimas Hand soll neben universellem Schutz auch Kraft und Glück spenden. Der arabische Name rührt von den fünf gezeigten Fingern der geöffneten Handfläche. Das Symbol wird sowohl im Glauben des Islams und des Judentums als auch im Volksglauben Nordafrikas und des Nahen Ostens verwendet. Wir zeigen handverlesene Kreationen – grenzüberschreitend.

Gold- Bracelet »Hamsa« von RUBY STELLA, um €690,-, rubystella.com. Armband von NEW ONE BY SCHULLIN, um €19,-, newone-shop.com. Charm-Anhänger aus Silber, mit Perlmutt, von THOMAS SABO, um €69,-, thomassabo.com.