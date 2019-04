Einmal Ikone, immer Ikone. Sie gilt als die erste It-Bag und hatte Kultstatus. Nun ist die » Baguette « von Fendi zurück.

Foto ©Monika Holzner

Die »Baguette« von Fendi ist ein Klassiker, der sich neuerdings auch in Denim kleidet. Die sportlichelegante Anmutung wird durch die Satineinfassung in Orange sowie die Logo-Verzierung getragen.

Tasche um € 1 850,-,

fendi.com