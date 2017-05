Fendi umarmt den Sommer

Auch wenn die hiesigen Temperaturen noch nicht dementsprechend sind: Fendi umarmt bereits jetzt den Sommer, und entführt uns in eine heiße, sonnige Fantasiewelt.



Unter dem Hashtag #fisforfendi geht im Netz gerade die Post ab. Pünktlich zum Coachella Festival nimmt Fendi die Jugendkultur und ihre Bewegung zum Anlass, ihre neue Kampagne in sommerlichem Glanz erstrahlen zu lassen. Strände, neon-beleuchtete Clubs und tanzende Schönheiten versetzen den Fendi-Fan in Sommerstimmung.

F…. is for fearless – das bedeutet wahre Freiheit.

Sängerin Cailin Russo lächelt in der Sonne, während Profitänzer Larsen Thompsonauf heißem Asphalt seine Moves hinlegt. Außerdem in der Kampagne: Topmodels Chase Hill, Markel Williams und Schauspieler Tommy Dorfman.