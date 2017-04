FENTYxPUMA BY RIHANNA endlich zu kaufen!

Endlich ist es soweit, die DIVA-Redaktion schwebt auf Wolke 7. Die fällt akuell besonders Rosa aus. Der neuen Kollektion von FENTY x PUMA by Rihanna sei dank.

Was für eine außergewöhnliche Mischung: Französische Klassik des 18. Jahrhunderts trifft auf moderne, sportliche Looks. FENTY x PUMA by Rihanna begeistert mit einer Mischung aus französischem Rokoko, neoklassischem Flair des 18. Jahrhunderts und athletischem Streetstyle. Ab heute werden jeden Monat einzelne Modelle der FENTY x PUMA Kollektion gelauncht.

Was wir noch erwarten dürfen: Extravagante Materialien, komplexe Raffungen sowie Plissees, reichlich Korsetts, verspielte Schleifen und formende Schnitte. Echte Showstopper, ganz in der Manier von Rihanna! Die Farbpalette reicht von einem zarten Rot, zu einem Mint Grün, über ein Lavendelton, bis hin zu Pink oder Weiß. Rihanna schafft es erneut, die sportlichen Wurzeln von PUMA aufleben zu lassen und diese in der gesamten Kollektion durchschimmern zu lassen. Unsere Highlights: Trainingsanzüge, Boxer-Roben, Tennis-Kleider, Polo-Shirts und die kultverdächtige Silhouette der Schuhe. Rihanna kombiniert verspielte, überproportionale-Formen mit zarten Farben sowie kantigen Streetstyle inspirierten Looks, die sowohl für Männer als auch für Frauen tragbar sind.

Rihanna goes Rokkoko

„Es ist so, als würde Marie-Antoinette ins Fitnessstudio gehen!”, sagt Rihanna über die Kollektion. Styling-Tipps liefert die Queen of Pop auch gleich mit. Unser Rat: Sich einfach an ihre Streetstyle-Looks halten. Rihanna ist das beste Testimonial für FENTY x PUMA.

Zu kaufen gibt es die Looks zum Beispiel hier:

http://de.puma.com/at/de/kollektionen/explore/puma-by-rihanna

http://www.mytheresa.com/de-at/designers/puma-fenty-by-rihanna.html?gclid=Cj0KEQjww7zHBRCToPSj_c_WjZIBEiQAj8il5DN_pZa-Bcweuuc71GwYq6vTOb8BOjcpaivIe3Wcz7UaAmPq8P8HAQ