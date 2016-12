Festlicher Haarschmuck

Leicht soll´s gehen. Und schön aussehen. Wir zeigen die schmucksten Haar-Accessoires für das Fest der Feste, Weihnachten. Funktioniert aber auch für Silvester.

Ganz ehrlich: Warum nicht mal sich selbst genauso schmücken wie den Weihnachtsbaum? Die aktuellen Trends lassen es spielerisch zu. Und sind dabei noch leicht zu stylen. Am besten gelingt der Look mit Haarreifen, Diadamen (jawohl, richtig gelesen!) und Haarnetzen. Letztere sind allerdings nur etwas für exaltierte Schöngeister, bei denen „Dinner Cancelling“ zum täglichen Sprachgebrauch gehört.