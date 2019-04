Exklusiv! Der erste Blick auf die neue Kampagne von Louis Vouitton

Drei Powerfrauen für Louis: Die Hollywoodstars Emma Stone, Léa Seydoux und Alicia Vikander zeigen im aktuellen Spot ihre Lieblings-Bags von Louis Vuitton. DIVA-ONLINE-Leserinnen sehen ihn zuerst!

Louis Vuitton lässt seine New Classics von drei starke Frauen präsentieren! Die aktuelle Kampagne ist eine kraftvolle Erinnerung an die außergewöhnliche Beziehung, die das Haus Louis Vuitton zwischen den Trägerinnen und ihren Taschen geschaffen hat. Die Markenbotschafterinnen Emma Stone, Alicia Vikander und Léa Seydoux verkörpern als Frauen mit Stärke und Haltung exakt den Geist der Taschen. Durch ihren Stil und ihr Design spiegeln sie die Energie unserer Zeit wider. So wie die drei Schauspielerinnen begeistern sie durch Vielseitigkeit, Qualtiät und Besonderheit.

Oscarpreisträgerin (beste Hauptdarstellerin in La La Land) Emma Stone hat sich in die Capucines verliebt. Die klassische Bag, deren stromlinienförmige Geometrie und geschmeidige Oberfläche eine gewisse Leichtigkeit und dennoch moderne Raffinesse ausstrahlt, unterstreicht die natürliche Eleganz der talentierten Amerikanerin. Eine zuverlässige Begleiterin in allen Lebenslagen.

Ihre schwedische Kollegin Alicia Vikander präsentiert die Twist – eine verspielte und dennoch kraftvolle Tasche. Die verschiebbaren Kettenriemen kombiniert mit der raffinierten Louis-Vuitton-Logo-Schließe machen diese Bag besonders universell. Genauso wie seine Trägerin: Die 30-jährige überzeugt es schlagkräftige Heldin in Tomb Raider und als feinfühlige Malerin in The Danish Girl (Nebenrollen-Oscar!) gleichermaßen.

Und Ex-Bond-Girl Léa Seydoux hat sich für die Dauphine entschieden. Diese moderne Version des Monogram-Klassikers von 1976 kommt nun mit einer Mischung aus Monogram-Canvas und hochwertigem Leder, unterstreicht die freigeistige Persönlichkeit der anmutigen Französin perfekt. Diese Bag versprüht Abenteuerlust und Eleganz zugleich!

Und? Welche Tasche würde zu Ihnen am Besten passen?