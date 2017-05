Clean Eating

Darunter mag man sich einiges vorstellen können – an dieser Stelle ist aber von Flecken die Rede, die passieren gerade im Sommer, gerade in der Outdoor-Saison. Wir verraten die Tricks der Experten. Frisch von den Fashion Weeks.

Voll fett

Gerade empfindliche Materialien wie Seide sind nachtragend was Fettflecken angeht. Designer Zac Posen empfiehlt Meerschaumpulver. Das natürliche Hausmittel gibt es in der Apotheke, einfach aufgetragen saugt es das Fett aus dem Stoff und kann anschließend einfach abgebürstet werden. Tipp: Erst bürsten, wenn der Fleck aufgesaugt ist, sonst bürstet man ihn in den Stoff!

Grün ist die Hoffnung

Grasflecken sind besonders bitter – und wollen genauso behandelt werden. Aureichend (will heißen: mindestens 30min) eingeweicht in Essig, kann man sie im Anschluss wie gehabt in der Waschmaschine kurieren. Diesen Tipp haben wir von Coco Rocha, Super-Model und Mutter von Klein-Ioni.

Coffee-Break

Wer liebt ihn nicht, den Muntermacher Kaffee? Egal ob Americano, Flat oder ganz Wienerisch – bei Flecken hört die Liebe schnell auf. Zuerstmal gilt: schnell reagieren. Mithilfe eines Papiertaschentuchs kann der Kaffee aufgesaugt werden. Tipp: Nicht reiben, sondern nur fest drücken! So dringt man auch tiefer ins Gewebe ohne es zu beschädigen. Dann sollte man möglichst schnell nach Hause eilen, um mit Gallseife und mit warmem Wasser zu kurieren. Tipp: Gallseife ist ein absolutes Must-Have für Fashionistas im Home Office! Diesen Rat haben wir uns übrigens direkt bei Marc Jacobs eingeholt, als bei einem Interview ein kleines Malheur passierte. Fazit: Es war der Aufregung geschuldet! Er quittierte es mit einem Lächeln …

Rot ist die Farbe der Liebe …

Ebenso ergeben sind wir einem anderen Getränk, dem Rotwein. Allerdings kommt bei vielen ein gewisser Fatalismus auf, sobald sich der süße Nektar mal auf die Abendrobe ausgebreitet hat. Muss es aber nicht! Instant-Behandlung: Mit Weißwein gegenwirken! Das hilft in der Sekunde, anschließend darf man auf einen alten Trick zurückgreifen. Streusalz findet sich (fast) überall in greifbarer Nähe und saugt den Fleck gut auf. Tipp: Wichtig ist es dennoch, die Robe anschließend in die Reinigung zu bringen, wir empfehlen Kleiderreinigung Plachy Maria & Sohn im ersten Wiener Gemeindebezirk. Diesen Tipp haben wir von Austro-Star-Designer Petar Petrov.