Dekorativer Blickfang für Fashion-Freaks: Hinter den Brillen von FREDA BANANA steckt die Szenegröße Alexia Jane Hebet,

Die die Idee zu den ungewöhnlichen Designs hatte die New Yorkerin übrigens während des legendären »Burning Man«. Ähnlich wie das Publikum des zum »Place to be« avancierten Musikfestivals gestaltet sich auch die Klientel: It-Girls, Influencer und Fashion-Freaks.

fredabanana.com