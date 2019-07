Frisurentrends: Diese Schnitte sind gerade total angesagt!

Wieder etwas, das wir von den Streetstylings der Modemetropolen lernen können: Wie wir unser Haar gerade tragen sollten. Hier das Best-Of der angesagtesten Frisurentrends.

Long-Bob-Variatonen

Wir lieben ihn Short oder Messy, aber auch der Long-Bob gehört zu den beliebtesten Frisuren-Klassikern. Er ist nicht so edgy wie sein kurzer Namensvetter, dafür macht er jede Frau mondän. Getragen wird er lockig oder sleek, braun oder blond – gerade so, wie er uns gefällt! Ein Long Bob, dessen Längen fast bis zur Schulter reichen und der wie rausgewachsen wirkt, ist und bleibt einer der wichtigsten Trend-Haarschnitte im Sommer 2019. Dabei darf die Linie wahlweise im Blunt Cut, schnurgerade geschnitten und glatt gestriegelt sein oder wie nach einem Strandtag in sanften Beach Waves und ganz natürlich fallen.

Sleek oder Wet Styling

So wird aus egal welcher Frisur ein sehr sophisticated Styling. Was im Sommer immer passt und diese Saison perfektioniert wird, sind besonders sleek und nass gestylte Langhaar-Looks, abzuschauen etwa auf dem Laufsteg bei Victoria Beckham, Chloé oder Altuzarra. Dazu das noch feuchte Haar in einen tiefen Seitenscheitel legen, großzügig mit Wet-Gel befeuchten und hinter die Ohren kämmen – fertig ist die Trendfrisur. Anstelle von Gel funktioniert auch ein Haaröl oder eine Haarmaske – ideal für alle, deren von Wind, Sonne und Poolwasser strapazierten Haare besonders pflegehungrig sind.

Pixie Cut

Auch er hat wieder Saison: der freche Kurzhaarschnitt. Ob borstig kurz und mit Farbverlauf oder lässig fransig, ein Pixie ist gerade im Sommer unser Liebling. Selten bedarf er großes Styling, nass mit Haarcreme oder Wachs in Form zupfen und fertig. Dabei strahlt frau mit dieser Frisur die größtmögliche Lässigkeit aus.

Moderner Pony

Ein wie mit dem Lineal gezogener, akkurater Pony zählt zu den angesagtesten Trendfrisuren der Sommersaison 2019. Dabei kann der Pony modern (und mutig) oberhalb der Brauen und mitten auf der Stirn verlaufen oder aber im klassischen Curtain Bang-Stil lässig über die Augen fallen. Wichtig: Das Deckhaar im Mittelscheitel kämmen und auf Hochglanz striegeln – das gilt für alle Haarlängen.