Frühjahrs-(Auf)Putz

– WERBUNG –

Wir verlosen einen Hosenanzug von JAKE*S inkl. persönlicher Beratung bei den P&C Special Days am 15. & 16. März.

Alles neu in der Kärntner Straße: Das Peek & Cloppenburg-Weltstadthaus erstrahlt pünktlich zum modischen Saisonwechsel in neuem Glanz & Gewand. In dem von Sir David Chipperfield entworfenen Haus warten auf rund 12.000m² über 500 Marken, von Casual bis Business, von Jeans bis Glamour. Vor allem die Premium- und Avantgarde-Abteilungen im 2. und 3. Obergeschoss haben sich mit neuen Originalshops von EMPORIO ARMANI, POLO RALPH LAUREN, MARC CAIN, HUGO und MAX&CO. herausgeputzt! Auch JAKE*S COLLECTION hat exklusiv bei P&C seinen ersten Shop-in-Shop in Wien eröffnet und seiner Mode für Empowered Women damit einen Rahmen gegeben.

Den Rahmen fürs Gesicht verleiht Make-up Artist Alma Milcic – sie sorgt an den Special Days am 15. & 16. März mit einem Pop-up ihrer berühmten Brow+Lash Bar für das perfekte Wimpern- und Augenbrauenstyling. Strong ladies, strong brows!

Shoppingnachmittag mit Freundinnen:

Zu den Special Days bei Peek & Cloppenburg in der Kärntner Straße in Wien schauen auch die Les Factory Femmes- Bloggerinnen Deea Cebuc & Laura Molnar – mehr am Blog!

Deea & Laura freuen sich auf ein buntes Programm: Wow-Locken gibt es mit dem Airwrap in der Dyson Hairstyling Lounge. Männliche Begleiter lassen sich beim House 99 Barber den letzten Bartschliff verpassen. Energie verschaffen die Shots von der Juicedeli Saftmanufaktur oder das eine oder andere Gläschen Prosecco zu den Sounds vom DJ-Duo modetalking. Kreative Shopper verwirklichen sich und ihre Initialen bei Customizing Aktionen mit u.a. Majavia. Und auch Naschkatzen kommen auf ihre Kosten in der Mini-Donuteria. Derart in Form & Stimmung gebracht, geht es stylisch ins Wochenende!

Wir verlosen einen Hosenanzug von JAKE*S und eine persönliche Shopping-Beratung im Rahmen der Special Days.

Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 13.3.2019

Let’s celebrate

Special Days bei Peek & Cloppenburg am 15. & 16. März 2019

Freitag 10-20 Uhr, Samstag 10-18 Uhr

Beauty Lounges, Personalisierungsaktionen, Drinks & Sweets, DJ und mehr!

P&C-Weltstadthaus, Kärntner Straße 29, 1010 Wien

www.peek-cloppenburg.at