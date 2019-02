Fuchsia im Farbrausch

Nomen est omen: Die Farbe Fuchsia verdankt ihren klingenden Namen jener Blume, die mit langer Blütezeit besticht. Das ist auch von diesem Trend zu erwarten.

Während Nº 21 in den letzten Jahren vor allem mit ausgefallenen Schuhkreationen von sich reden machte, überzeugt das italienische Haus diese Saison mit einem starken Farbauftritt. Chapeau!

Nicht von ungefähr wird der knallige Ton besonders elegant inszeniert und tritt vor allem bei Abendgarderobe auf. Wer im Alltag darauf setzt, vertraut auf starke Partner und kombiniert die kräftige Farbe mit tiefem Schwarz oder leuchtendem Rot.