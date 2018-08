Fünf Stylingtipps für heiße Tage

Mit diesen Stylingtipps werden die Hundstage etwas erträglicher.

Weit statt eng

Luftige Bekleidung belebt die Hoffnung auf den nächsten Windstoß. Blusen, Tunikas und Kleider haben den Vorteil, dass die Luft besser zirkulieren kann. Man sollte auch darauf achten, keine zu dunklen Farben zu wählen, da helle Farben die Sonnenstrahlen zurückreflektieren. Schwarz heizt sich auf!

Kopfbedeckung ist Pflicht

Wenn die Sonne herunterknallt, besteht nicht nur Gefahr Sonnenbrand im Gesicht und auf der Kopfhaut, man riskiert auch einen Sonnenstich. Deswegen gilt es, das Haupt zu schützen.

Noble Blässe

Auch wenn es verlockend klingt, mit Shorts und Tank-Top herumzulaufen: Sich mit leichten Stoffen zu bedecken, macht das Wetter kühler. Inspiriert von Beduinen-Völkern lässt man so wenig Sonnenstrahlen wie möglich an die nackte Haut!

Flotte Sohlen

Auf geschlossene Schuhe sollte man nach Möglichkeit verzichten – außer sie gehen ins Büro! Da wir bekanntlich keine Fans von Flip Flops sind, empfehlen sich minimalistisch geschnittene Sandalen aus Leder.

Natur statt Synthetik

Synthetische Fasern bringen einen zum Schwitzen, da sie nicht genug luft durchlassen und somit Zirkulation und Feuchtigkeitsmanagement erschweren. Baumwolle ist bei Termperaturen über dreißig Grad eines der angenehmsten Materialien, veredelt wird es mit etwas Seide.

Aufmacher: Getty Images, Produktofots: Shops lt. Quelle