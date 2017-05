Für jede Hochzeit das passende Outfit

Die Hochzeitssaison ist in vollem Gange. Doch was tragen als Gast? Wir haben ein paar Vorschläge für euch.

Die Schlosshochzeit

Rauher Untergrund und feuchte Böden verbieten ein Maxi-Kleid. Wie wäre es also mit einem einfärbigen Crepe-Kleid?

Ruffled Daydress aus Crepe von Hugo um 359 Euro über Stylebop

Ashby Kleid aus Crepe von Roland Mouret um 1.045 Euro über Net-A-Porter

Gelbes Crepe Kleid von David Koma um 1.230 Euro über MyTheresa

Die Strandhochzeit

Sollte es ans Meer gehen, ist ein wallendes Maxi-Kleid Pflicht. Hier gilt es, kühlen Kopf zu bewahren und das Kleid im Wind wehen zu lassen!

Robe aus Seiden-Georgette von Chloé um 3.290 Euro über Net-A-Porter

Shalana Printed Silk Dress von By Malene Birger um 625 Euro über MyTheresa

Bodenlanges Seidenkleid mit floralem Print von Giambattista Valli um 3.069 Euro über Stylebop

Die City-Hochzeit

Ob im Standesamt oder in einem elganten Hotel: Bei einer City-Hochzeit heißt es: Haltung bewahren! Stilettos sind zu diesen Lace-Kleidern Pflicht.

Minikleid aus Guipure-Spitze von Self Portrait um 287 Euro über Net-A-Porter

Lace Dress von David Koma um 1.230 Euro über MyTheresa

Kiera cotton-blend floral-lace dress von Huishan Zhang um 1.502 Euro über Matchesfashion

Die Landhochzeit

Klar, Dirndl geht hier fast immer… doch für die weniger Traditionellen eignen sich Kleider mit floralem Print aus luftigen Stoffen. Auf reine Seide verzichtet man in diesem Fall besser, vor allem dann, wenn als Deko Strohballen aufgestellt sind. Baumwolle oder ein Woll-Seiden-Mix kann Abhilfe verschaffen. Auch Stilettos sind ein No-Go… wer es also hoch möchte greift entweder zu Wedges oder flachen Sandalen.

Bedrucktes Cocktail-Kleid von Victoria Beckham um 1.555 Euro über Stylebop.com

Bedrucktes Maxikleid aus Baumwollpopeline von Borgo de Nor um 1.020 Euro über Net-A-Porter

Baumwollkleid von Gucci um 1.980 über MyTheresa