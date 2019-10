Funktion stilvoll und innovativ verpackt

– WERBUNG –

Der technische Winterparka KUUV von AlphaTauri



Innovative Textil-Technologien treffen bei AlphaTauri auf klassische, hochwertige Schnitttechnik. Die Brand steht für durchdachtes Design, einzigartige Funktionalität, hochwertige Materialien und neuartige Textiltechnologien. Die aktuelle Herbst-/Winterkollektion besticht durch smarte Features und bringt dich mit Stil und Coolness durch die kalte Jahreszeit.

Der technische Damenparka KUUV mit praktischem ‚packable’-System besticht mit mehr als 12 durchdachten Features und Funktionen. Er ist nicht nur wasserabweisend, atmungsaktiv und thermoregulierend, sondern bietet eine neuartige, technische 3-Lagen-Membran und schützt vor Wind und Nässe. Die PrimaLoft® Gold Insulation Luxe hält selbst an sehr kalten Tagen warm. Zusätzlich besticht der Parka durch ein besonders kleines Packvolumen.

Das integrierte Packsystem mit ‚Travelhandle’ lässt dich den Parka mit wenigen Handgriffen auf ein kleines Maß zusammenfalten und auf Reisen am Trolley-Griff befestigen – ein platzsparender Begleiter für Business und Freizeit.

Der Schnitt des Parkas überzeugt durch klassische Elemente, wie die aufgesetzte Schulterklappe oder das Zugband an der Taille. Die durchgehende Wattierung garantiert durch das hochwertige, weiche Pertex®-Futter, sowie den Velour-Einsatz im Kinnbereich ein absolut angenehmes Tragegefühl. Lasercut Details in der Kapuze im Bereich der Ohren ermöglichen eine verbesserte Wahrnehmung der Umgebung.

Die AlphaTauri–Taurex®-Technologie wurde in Kooperation mit der schweizer Schoeller Textil AG entwickelt und ist eine Titan-Mineral-Matrix, welche durch ein Tauchverfahren direkt auf die Stoffe aufgebracht wird. Sie kann vom Körper abgegebene Energie an den Träger zurückleiten und somit für ein besseres Wohlbefinden und eine schnellere Regeneration sorgen. Die einzigartige Technologie findest du neben dem AlphaTauri KUUV Parka, sowie in vielen weiteren Teilen der AlphaTauri-Damenkollektion.

www.alphatauri.com