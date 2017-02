Büromaterial wird zur High Fashion: Alles über Fyodor Golan

Gesprächsthema Nummer 1 während der London Fashion Week: Über das Label Fyodor Golan spricht die ganze Modewelt! Alle Hintergründe zu den Newcomern der Saison und warum Post-Its zum neuen It-Piece werden könnten!

Unaussprechlich gut!

Hinter dem beinahe unaussprechlichen Namen Fyodor Golan steckt das Designer-Duo bestehend aus Fyodor Podgorny und Golan Frydman. Seit 2011 machen die beiden Designer schon gemeinsame Sache und haben davor reichlich Erfahrung gesammelt. So hat Fyodor an der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen abgeschlossen und auch Golan hat eine akademische Bildung – seinen Abschluss hat er am Istituto Marangoni London geholt. Ihr Stil nach Eigendefinition: Cleane, geometrische Silhouetten und Sportswear-Elemente. Das klingt fürs erste noch nicht übermäßig revolutionär, allerdings hat sich das Duo für kommende Saison selbst übertroffen: Geometrische Schnitte und fließende Silhouetten werden kunstvoll vereint. Knallige Muster (ja, es darf auch mal Leopard sein) und Farben wechseln sich ab. Dazwischen werden gekonnt Zitate der Pop-Art gestreut – speziell mit dem Einsatz von den legendären Post-Its beweisen sie Humor! Nicht nur das Logo kommt dabei zum Einsatz, sondern auch die Notizzettel selbst. Dabei sind die Entwürfe zwar aussagekräftig und wirken aber trotzdem nie überladen. Unser Fazit: Selten hat man ein derart vielversprechendes Label gesehen, dass so zielsicher den Puls der Zeit trifft!