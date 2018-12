Gartenhotel Crystal Gewinnspiel

– WERBUNG –

Exklusiver Kurzurlaub zu gewinnen

DIVA und 4*s Gartenhotel Crystal verlosen einen Kurzurlaub für zwei Personen zum Zeitpunkt Ihrer Wahl und Verfügbarkeit im Wert von € 830,-.

Im Gartenhotel Crystal in Fügen im Zillertal verbinden sich Tiroler Gemütlichkeit mit reduziert-moderner Architektur. Im atrium spa sorgen warmes Holz und kühles Glas für einen unabgelenkten Blick auf die Natur. Die großzügige Saunalandschaft, Ruhezonen und ein beheiztes Outdoor-Salzwasserbecken bringen Entspannung.

Eine Besonderheit stellt die ganzheitliche Lomi-Lomi-Nui-Massage dar. Fließende Bewegungen mit dem Unterarm wechseln mit harmonisierender Energiearbeit, warmes Körperöl bringt wohligen Ausgleich in den Körper.

Natürlichkeit spielt auch in der Küche die Hauptrolle: Küchenchef Reinhard Marschall verwöhnt mit leichter, moderner und genussvoller Zillertaler Naturküche auf Basis saisonaler, regionaler Zutaten und Produkten aus dem eigenen Garten. Für die harmonische Begleitung sorgt ein Weinkeller mit über 100 Etiketten aus aller Welt.

Der Gewinn inkludiert:

Aufenthalt für 3 Tage/2 Nächte im Doppelzimmer Superior Plus inkl. aller Gartenhotel Crystal-Inklusivleistungen

60 Minuten „Lomi Lomi Nui Loving Hands“-Verwöhnprogramm

Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 6.1.2019

4*s Gartenhotel Crystal

Familie Wetscher

Hochfügener Straße 63

6263 Fügen

Tel.: +43 5288 62425

info@gartenhotel-crystal.at

www.gartenhotel-crystal.at