Boho-Feeling: Gehäckelte Beachwear

Gehäkeltes für den Strand ist aktuell der wohl größte Trend bei Swim-und Beachwear. Kein Wunder: Gekonnt spielen die Maschen-und Netzteile mit maritimer Romantik und überzeugen durch ihre natürlich anmutende Optik.

Zart umrandeter Bikini von KIINI, um € 290,-. kiini.com Exklusives Hosen-Modell von GUCCI, um €690,-. gucci.com

Naturtöne bei ALL THAT REMAINS, um €192,-. modaoperandi.com Hose mit Fransenbordüre bei JALINE, um €400,-. avenue32.com

Zickzackmuster von SUBOO, um €225,-. suboousa.com Navyblau bei TABULA RASA, um € 1147,-. net-a-porter.com

Komplett gehäkelt bei ANNA KOSTUROVA, um € 115,-. annakosturova.com Bikini von SEAFOLLY, um €219,90. peekcloppenburg.at

Merken

Merken

Merken

Merken