Frühlingstrend: Gelbe Taschen

Einen sanften Anstrich erfährt man diese Saison mit einer Farbe, die man schon lange nicht mehr als Begleiter am Arm ausführte: Gelb.

Gelb zeigt sich in den unterschiedlichsten Nuancen und erweckt dabei nichts als helle (Vor-)Freude, auch wenn das Frühlingserwachen noch auf sich warten lässt.

Immerhin assoziiert man Gelb mit Licht und Sonne. Außerdem steht es für Wachheit, Kreativität und einen hellen Verstand. Den haben wohl auch Designer bewiesen, als sie diese Farbe wieder aus den Accessoirearchiven holten und ungewöhnliche Formen damit kleideten. So überzeugen die neuen Taschen mit Format und bescheren uns nebenbei auch noch gute Laune.



FRECHE FRÜCHTCHEN:

Die klassische Bucket Bag »The Swing« von Sophie Hulme gibt es auch im Miniaturformat, um €475,-, sophiehulme.com.

Balenciaga besticht im ungewöhnlichen Format: Die Tasche »Triangle Duffle Tote« ist inspiriert von den Auf bewahrungstaschen für Skischuhe, um € 1 290,-, mytheresa.com.

Loewe setzt dagegen auf feinstes genarbtes Kalbsleder und akzentuiert die Mini-Saddle-Bag mit Schließe, um € 950,-, mytheresa.com.