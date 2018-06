Made in Georgia: George Keburia

Tiflis, Georgien. Die ehemalige Sowjet-Stadt ist als Schmelztiegel der Kulturen bekannt und macht sich gerade einen Namen als Heimat einiger Ausnahmedesigner. Bestes Beispiel: Modegenie Demna Gvasalia, der Balenciaga revolutionierte. Es gibt hier aber noch mehr zu entdecken.

Dieser Designer schaffte es bereits in die DIVA. Warum? Die architektonisch anmutenden Silhouetten von George Keburia sind einzigartig, sein Stil zeugt von Spaß und einem unbeschwerten Umgang mit Mode. Für westliche Besucher der Tbilisi Fashion Week ist er quasi das »Einsteigermodell«, da er ganz klar mit europäischen Ideen kokettiert und dabei keine Scham zeigt, auch gängige Formen der Ästhetik zu brechen oder zu hinterfragen. Sein Motto scheint »Mehr ist mehr« zu sein. Dabei hat er aber stets die weibliche Silhouette vor Augen. Er kleidet, hüllt in Bahnen von Stoff und bleibt dabei erstaunlich reduziert und mit dem Blick auf das Wesentliche fokussiert. Und der scheint zu sagen, dass es neben der sowjetisch geprägten Ästhetik eines Demna Gvasalia auch noch eine andere Ästhetik, ein anderes Bild von Georgien gibt: jung, dynamisch, eigenständig und sehr pulsierend. We love! Der Autodidakt George hat übrigens bereits internationale Beachtung erhalten, seitdem Rihanna mit einer seiner Sonnenbrillen abgelichtet wurde.

aere-store.com

GEORGE KEBURIA Winter 2018