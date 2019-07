Das Geheimnis gepflegter Beine und Füße

Sie tragen uns durchs Leben und kommen trotzdem pflegemäßig oft viel zu kurz: die Beine und Füße. Ihnen zuliebe hat die DIVA die Pflegehighlights der Saison beschwingt zusammengetragen.

Den Beinen bei der Beautyroutine besondere Aufmerksamkeit zu schenken ergibt Sinn. Ein starkes Gewebe und elastische Haut sehen nicht nur gut aus, sondern haben auch einen gesundheitlichen Nutzen: Sie stabilisieren und schützen vor Verletzungen. Eine besondere Rolle spielen dabei die Faszien, die als Bindegewebsfasern den ganzen Körper wie ein feines Netz durchziehen. Um sie stark und elastisch zu halten, kann man sie trainieren: über die schwingenden, federnden und dehnenden Übungen des Faszientrainings und Massagen. Dabei wird das Gewebe mit Rollen, Bällen oder gezielten Handbewegungen gedehnt und aktiviert. Warum nicht beim täglichen Eincremen?

Gut gecremt

Aktiviert den Hautstoffwechsel: »Tightening Body Cream« von Sibacare, um € 65,-, sibacare.de. Nachhaltig: Die neue »Body Care«-Linie von Annemarie Börlind punktet mit pflanzlichen Kunststoffverpackungen und Rohstoffen aus sozial-ökologischen Kooperativen. Bodylotion um € 14,94, douglas.at. Das »Glowing Body Oil« von La Mer verleiht den Beinen Glanz, um € 95,-, lamer.eu. Die »Body Lotion« des kleinen dänischen Labels Ecooking pflegt mit Bio-Sheabutter, Hyaluronsäure und Vitamin B3, um € 30,-, ecooking.com.

Faszien Massage

Das »Fascianista«-System von Juvena belebt die Faszien in drei Schritten: Zuerst trägt man das »Skin Nova Body Serum« um € 74 auf, massiert es mit dem »Massage Roller«(um € 19,90) ein und cremt mit der »Skin Nova Body Cream« (um € 79,-) nach, juvena.com.

Gut durchblutet

Das »Gel für trockene Haut« von Bi-Oil schmilzt bei Körpertemperatur vom Gel zum reichhaltig pflegenden Öl. Es stärkt die Hautbarriere, glättet raue Stellen und versorgt intensiv mit Lipiden und Feuchtigkeit, € 12,90, bipa.at. Zum Trockenbürsten: Die Körpermassagebürste von Master Lin fördert die Durchblutung und massiert das Gewebe, um ca. € 36,-, masterlin.com. »Exfo-Lite« von Legology peelt mit Meer-und Himalajasalz sowie Zitronenschalenextrakt, um €54,99, cosmeterie.at.

Verwöhnte Füße

Auch die Füße sind ein Pflegethema für sich: Hier trifft talgdrüsenarme Haut auf Feuchtigkeit und mechanische Belastung. Gerade im Sommer, wenn Hitze, Meer-oder Chlorwasser sowie Sandalen und Sandstrände dazukommen, können sich Spannungsgefühle und Trockenheit unangenehm bemerkbar machen. Was hilft, ist, die Füße regelmäßig einzucremen, ihnen ab und zu ein Fußbad zu gönnen und sie mit Fußpuder zu schützen, wenn man strumpffrei in Schuhe schlüpft.

Macht Barfußgehen viel angenehmer: desodorierendes Fußpuder »Talc pour les Pieds« von Mavala, um €12,90, mavala.com. Das »Fuß Badesalz« von Tal mit Salz aus dem Toten Meer reinigt tiefenwirksam und beruhigt gereizte Haut, um €9,38, parsenn.eu. Jubiläumsedition eines Klassikers: »Energie spendende Fußcreme -Susi Marie« von Efasit, um €3,49, togal.de.