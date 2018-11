So pflegen Sie Ihre Oberarme richtig!

Ärmellose Kleider haben neuerdings das ganze Jahr über Saison und nackte Oberarme werden gerade bei glamourösen Roben gerne zum Blickfang.

Neben Sport kann auch gezielte Behandlungen bei Bizeps und Trizeps einen straffenden Effekt haben. Microneedling ist eine Behandlung der ästhetischen Medizin, die auch bei Winkearmen wirkt: Feinste Nadelstiche regen die Haut zur Regeneration an, neue kollagene und elastische Fasern werden gebildet, die das Hautbild verjüngen.

Blaue Flecken oder Rötungen lassen sich mit Body-Make-up leicht wegzaubern.

