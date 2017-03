Geschminkte Ohren

Kunstvolle Gebilde am Ohr sind schon seit der letzten Saison angesagt. PROENZA SCHOULER gibt dem Schmuck jetzt auch noch einen farbintensiven Rahmen.

Er zeigt, dass Schminke nicht nur im Gesicht einen Look vollendet. Lippen, Augen und Wangen bleiben ganz natürlich, während das halbe Ohr mit Lidschatten, etwa in knalligem Gelb, eingefärbt wird.

LICHTSPIELE Für den Glow: »Illuminating Cheeks Palettes« von BOBBI BROWN, um € 56,-. READ MY LIPS Der »Lip Balm« von WELEDA pflegt und gibt einen Hauch von Farbe, um € 7,37. SONNENGRUSS Verwischt nicht und hält lang: der Lidschatten »Nice Energy« aus der Kollektion »Bangin Brilliant« von MAC, um € 18,95. maccosmetics.at