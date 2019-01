Glänzende Haare: Die besten Produkte

Gut gepflegt ist halb gewonnen: Gesundes Haar glänzt. Es wirkt luxuriös und sinnlich. Ein Effekt, den man durch die richtigen Produkte und mit ein paar Stylingtricks durchaus verstärken kann.

Die wichtigsten Regeln, um Glanz ins Haar zu bringen: Viel Pflege und die richtige Bürste.

Nach dem Haarewaschen Balsam verwenden. Im Gegensatz zum meist basischen Shampoo hat er einen sauren pH-Wert, wirkt dadurch adstringierend und schließt die Schuppenschicht des Haars. Auf Volumenprodukte sollte man verzichten – sie rauen die Haaroberfläche der Fülle zuliebe bewusst auf. Sehr hilfreich sind dagegen Stylinggeräte mit Ionentechnologie: Sie glätten die Schuppenschicht.

Die richtige Bürste

Glanzprodukte wie Seren oder Öle lassen sich mit Naturborstenbürsten besonders fein im Haar verteilen. Dafür einen Tropfen in den Händen verreiben, über die Haarlängen streichen und gründlich durchbürsten. »Allround Hair Brush« von Marlies Möller um € 49,90.

Die richtigen Werkzeuge

Die »Warmluftbürste Sensitive AS540E« von BaByliss formt und trocknet das Haar schonend. Negativ geladene Ionen machen die Haaroberfläche dabei glänzender und glatter. Mit zusätzlichem Glättbürstenaufsatz um €79,99. Glattes Haar wie vom Profi zaubert der ST460E-Sensitive von Babyliss. Sechs unterschiedliche Temperatur-Einstellungen bieten für jede Haarelänge und -stärke die ultimative Glättung, um € 79,99.

Die richtige Pflege

1 Das silikonfreie »Legendary Amazon«-Haaröl von Rahua glättet das Haar mit essenziellen Fettsäuren und beugt Spliss vor, um €45,63, net-a-porter.com. 2 Maximaler Glanz und intensive Feuchtigkeitsversorgung von Elizabeta Zefi: »Ultra Rich Gold Shampoo«, um ca. € 29,-, z. B. bei Nägele &Strubell. 3 Schützt vor Hitze und UV-Strahlen, ohne zu beschweren: »Haute Performance Finishing Serum« von Iles Formula mit Vitaminen, Nussöl, Seide und Ceramiden, um €47,-, niche-beauty.com. 4 Das »Silk Perfume« von Balmain Hair entwirrt das Haar, verleiht ihm Duft und einen brillanten Glanz, um €27,50. Im ausgewählten Friseurbedarf oder über store.balmainhair.com. 5 Die »Vitamin Spülung für Seidenglanz« aus der »Dercos Nutrients«-Linie von Vichy bringt stumpfes Haar mit dem vitaminreichen Extrakt der Acaibeere und Aloe vera zum Glänzen, um €16,50. In ausgewählten Apotheken.