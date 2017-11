Glanzvoll Geschliffene Flakons

Das Auge isst nicht nur bei einem Gourmetmenü mit, es erfreut sich auch bei olfaktorischen Genüssen an den Glaskunstwerken, die als Flakons die feinsten Düfte der Saison umhüllen.

Foto Bloom Paris



Rund 221 Schmuckelemente mit jeweils fünf Facetten zieren den Flakon von »La vie est belle L’Éclat« von LANCÔME. Orangenblüten, Jasmin und Bergamotte harmonieren mit fruchtigen Komponenten und verschmelzen zu einer cremigen Note, um €55,50. Zum zehnjährigen Jubiläum duftet das limitierte »Absolu de Parfum« von CHLOÉ intensiv nach Rose und Vanille, abgerundet mit Patschuli. Der facettierte Flakon mit einer handgebundenen Schleife, den die einstige Chloé-Designerin Hannah McGibbon entwarf, ist immer noch die unveränderte Hülle der Chloé-Düfte, um € 90,-.

Inspiriert von den Diamantschliffen des Hauses TIFFANY wurde der Flakon des ersten olfaktorischen Hochkaräters designt. Moschus, Mandarine, Patschuli und Iris geben dem Parfum seinen femininen Charakter, um €65,-. Grüne Mandel mit saftigen Noten von geeister Birne vermischen sich bei »Donna Acqua« von VALENTINO mit Frangipani-Rose und einem Hauch von Sandelholz. Der facettierte Glasflakon zählt ohnehin schon zu den Klassikern im Duftregal, um €75,-.

