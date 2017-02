Zeitsparende Helferlein für schöne glatte Haare

Haare sind mehr als das Tüpfelchen auf dem i. Sie sind vielmehr Hauptakteuren des Erscheinungsbildes. Ein perfektes Styling benötigt allerdings viel Zeit. Hier ein paar Zeitsparende Helferlein für den perfekten auftritt und eine traumhafte Mähne.

Antistatisch

Die »Satin Hair 7 Iontec«-Haarbürste von BRAUN sendet Ionen aus, die die elektrostatische Aufladung des Haares regulieren. So glänzt es, lässt sich leichter entwirren und fliegt nicht. In Weiß mit Naturborsten für feines oder in Schwarz mit Kunststoffnoppen für dickeres Haar. Batteriebetrieben, um €39,99.

Superkräfte

Der Kult-Staubsaugerhersteller DYSON hat den Föhn neu entdeckt: ungewöhnlich designt, leistungsstark und benutzerfreundlich, weil das Hauptgewicht im Griff liegt und damit ganz anders verteilt ist als bei einem normalen Föhn. Schon jetzt ein Kultobjekt! Um €399,- über shop.dyson.at.

Handlich

Sie massiert die Kopfhaut, bändigt elektrisiertes und verknotetes Haar und passt in jede Handtasche. Die Bürste »EasyShine mit Ionisierungsfunktion« von PHILIPS kommt mit zwei austauschbaren Bürstenkissen – eines zum Entwirren, eines für die Massage. Mit aufladbarem Akku, um € 49,99 über douglas.de.

Glatte Sache

Erleichterung für naturgewellte Köpfe: Die »Glättbürste CB7400« von REMINGTON besteht aus kleinen, flachen Noppen, die sich wie ein Glätteisen erhitzen und es sehr einfach machen, das Haar glatt zu bekommen. Die Kopfhaut wird durch erhöhte Kunststoffstifte geschützt, um € 59,99.

