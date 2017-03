Rehaugen und Glitter-Lips

Ein Entweder-oder gilt bei FENDI nicht. Diese Saison funkeln die Lippen um die wette mit den Augen.

Die extreme Akzentuierung der Augen erfolgt mit einem schwarzen Eyeliner, dessen Spitze an die eines Edding-Stiftes erinnert. Damit werden die inneren und äußeren Augenwinkel mit einem leichten Schwung verlängert. Der Fokus auf den Lippen entsteht dank Glitter, der mit dem speziellen Kleber »Glitter Glue« von BEN NYE aufgetragen wird.

TOP TEINT Das »Diorskin Forever Fluid« von DIOR gleicht den Hautton aus und verfeinert die Poren, um ca. € 51,-. GLITTER FOREVER »Glitter« für Glitzereffekte auf Lippen, Haut und Haaren, von MAC, um € 24,-. SCHWARZMALEREI Dramatische Lidstriche perfektioniert der »Giant Pro Liner« von GOSH, um € 10,45.

Merken