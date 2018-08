Glanzvolle Sommerlooks

Die internationalen Make-up Artists haben für die Sommerlooks ein Zeichen mit Strahlkraft gesetzt: Sie wählen kleine Glitzer-Elemente und platzieren sie mit Präzision. Für einen Bling-Effekt mit Stil.

Starvisagist Peter Philips schmückte für DRIES VAN NOTEN (Foto Oben) Lippen und Lider mit zarten Linien aus SWAROVSKI-Kristallen.

Schimmerpigmente lassen sich ganz leicht mit dem Pinsel platzieren. Für besseren Halt wird zuerst Cremelidschatten aufgetragen. Für die Applikation von Strasssteinchen wird die Haut mit Tonic entfettet, dann der Hautkleber dünn auf das Steinchen aufgetragen, angetrocknet und dieses dann angedrückt.

Strasskristalle in unterschiedlichen Größen und Formen von MAKE UP FOR EVER, um € 23,99 im markeneigenen Store, Helferstorferstraße 4,1010 Wien. Selbstklebende, roséfarbene Strasssteinchen für Körper und Gesicht, um € 7,94, amazon.de. Hautkleber auf Latexbasis von DUO -ideal, um Kunstwimpern und Gesichtsschmuck zuverlässig anzukleben, um ca. € 13,20, z. B. bei DOUGLAS, douglas.at. »Pigment Little Mac« in »Naked« von MAC, um € 10,-. Alleine oder als cremige Base für Pigmente: »Long Wear Sparkle Stick« in »Gilded« von BOBBI BROWN, um € 35,-, bobbibrown.at. Cognacbraune Strasssteine von BENI DURRER, dem bekannten Berliner Visagisten, um €14,-, durrer.de.