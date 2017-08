Glitzernägel: Mit der Sonne um die Wette strahlen

Wer mit der Sonne und der glitzernden Meeresoberfläche um die Wette strahlen will, sollte zu metallischem Silber, Glitzernagellack, Kristallsternen und holografischen Pailletten greifen.

Fotos Philipp Jelenska Produktion & Styling Anaïs Model Anna-Maria Nemetz @ Core Management Maniküre, Make-up &Haare Christopher Koller Assistenz Sonja Myftiu

Die ganze Beautystrecke HIER.

Lidschaten

Das »Pigment« in »Silver Fog«, um €24,-, wird mit »Face &Body Mixing Medium«, um €16,50, beides von MAC, gemischt und feucht aufgetragen.

Nägel

Beim Glitzernagellack »Glass Souls« von SMITH & CULT, um €24,- über net-a-porter.com werden die sternförmigen Pailletten in den noch feuchten Nagellack gepresst, die Kristallsterne mit Nagelkleber, z. B. »Nail Glue« von ARTDECO, um €5,95, am trockenen Lack befestigt.

