Gloriette Fashion

Der Qualität treu, für Innovation offen.

Schon von Weitem sichtbar ist das majestätische Bauwerk auf der Anhöhe des Schönbrunner Schlossparks: die Gloriette. Auch vom 15. Bezirk aus konnte sich niemand der Faszination dieser Architekturperle entziehen, weshalb sie auch zur Namensgeberin für die 1886 unweit der Schmelz gegründete Wäschefabrik wurde. Man schrieb das Zeitalter der Industrialisierung und Modernisierung, was sich auch in der Kleidung niederschlug. Damals setzte der Hemdenhersteller Gloriette die Trends und überzeugte seine Kundschaft mit gediegener Qualität und solider Verarbeitung. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Auch wenn der traditionsreiche Textilbetrieb seiner Philosophie jahrelang treu geblieben ist: Gloriette ist immer mit der Zeit gegangen, sowohl in Sachen Mode als auch bei modernen Produktionstechnologien und zukunftsweisenden Unternehmensstrategien. Der Firmensitz liegt mittlerweile im wunderschönen südburgenländischen Thermenort Stegersbach. Dort werden nicht nur Hemden, Polos und Strick für die Herren der Schöpfung designt, auch die Damen können sich mit Gloriette-Blusen in Schale werfen.

