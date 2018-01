Golden Globes: Dresscode Black

Aus Solidarität zu den Opfern sexueller Übergriffe wurde bei den Golden Globes ausschließlich Schwarz getragen. Nach dem Designer wurde dieses Jahr nicht gefragt. Eine Themenverfehlung.

Eigentlich schien es eine willkommende Abwechslung auf dem großen Red Carpet in Hollywood, dass weibliche Darstellerinnen nicht rein nach ihren Äußeren beurteilt werden. Trotzdem war die Berichterstattung über die Golden Globes und ihren Dresscode Black ein zweischneidiges Schwert.

Während der Live-Übertragung wurde mehrmals von den Moderatoren betont, dass sie heute eben nicht nach dem Designer fragen würden, sondern warum für den Anlass schwarz gewählt wurde.

Der Dresscode entstand recht kurzfristig vor einem knappen Monat. Um das „Time’s Up“ Movement zu ehren, wollte man symbolisch „die Macht des Mannes in Hollywood“ zu Grabe tragen. Eigentlich eine wunderbare Idee, die durch die Siegesrede von Oprah Winfrey einen krönenden Höhepunkt erlebte. Trotzdem steht die Weigerung, die weiblichen Stars nach den Designern ihrer Roben zu fragen, für mangelnde Anerkennung an harter Kreativarbeit, die hinter den Kulissen in den Designstudios vollzogen wird.

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Designateliers arbeiten seit Monaten an einem speziellen Entwurf für den Star. Hunderte Stunden an Handarbeit gehen in der Regel in diese Couture-Kleider. Vier Wochen vor der Zeremonie wird alles umgestoßen für die gute Sache – denn schwarz trägt in der Regel niemand auf einem großen Red Carpet. Also machen die Ateliers Überstunden, neue Entwürfe, ordern neue Stoffe und arbeiten durch.

Es liegt noch eine viel schwerwiegendere Problematik hinter der gesehenen Philosophie: Es wird behauptet, dass Mode oberflächlich und schlichtweg albern sei.

Warum machen Designer das? Ganz klar: Um am großen Abend namentlich genannt zu werden, Image zu bilden und schlichtweg Credit für ihre Arbeit zu bekommen.

