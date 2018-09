Goodbye, Blockabsatz

Blockabsätze geben ihre Hauptrolle ab. Willkommen auf der großen Bühne, Artsy Heel!

Wie kleine Kunstwerke präsentieren sich diese Absätze von BALMAIN oder PRABAL GURUNG. Kugel- und Würfelformen treffen hier aufeinander. DOLCE & GABBANA verziert den Absatz außerdem mit Strass und Silber.

Auch derbe Highlights werden wir in der kommenden Saison oft sehen. Die momentan so angesagten Cowboy-Boots werden von ISABEL MARANT mit einem Pyramidenabsatz verziert. THOM BROWNE kreiert mit grauen Akzenten und Materialmix eine optische Täuschung. ZIMMERMANN interprätiert den Kittenheel neu.

Auch TOM FORD und ROBERTO CAVALLI tauchen mit ihren Absatzkreationen in neue Formwelten ein, sie spielen auch mit Lichtreflextionen. MARC JACOBS präsentiert Schuhe, die an das tapfere Schneiderlein erinnern, und somit mehr als entzückend wirken.

Fotos: Catwalkpix