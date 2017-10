knallig und grafische Lidschatten

So lebendig ging es auf den Runways schon lange nicht mehr zu: Monochrome Pigmente waren der gemeinsame Nenner bei vielen Shows.

Von grafisch exakt bis zu kreativ gepinselt haben die knalligen Farben für MAC-Visagistin Diane Kendal eine Aussage: »Frauen drücken so ihre Unabhängigkeit, ihr Empowerment und ihre Stärke aus.«

Es braucht nicht viel, um diesen Look umzusetzen. Das Wichtigste ist das richtige Werkzeug: ein Bürstchen, das die Augenbrauen schön in Form bringt und mit Gel fixiert, eine Mascara, die Wimpern trennt und dezent tuscht. Um die Farbe am Lid zu malen, eignen sich in diesem Fall am besten die Finger, die das Rot vom inneren Augenwinkel bis zum Ende der Brauen auftragen.

Der Lippenstift »Oriental Rose« von LAVERA betont dezent die Lippen, um € 7,95. »Acrylic Paint« in »Basic Red« von MAC für ein farbintensives Finish, um € 22,-. Sorgt für einen längeren Halt und farbechtes Make-up: »Eyeshadow Primer Potion Freebase« von URBAN DECAY, um € 22,45.

