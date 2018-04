GROHE live! Erleben

Unter dem Motto »Water. Intelligence. Enjoyment.« wurde im September 2017 das GROHE Live! Center in Wien eröffnet. Auf rund 250 m2 wird hier die gesamte Produktwelt mithilfe zahlreicher multimedialer Features für Kunden und Fachpartner erlebbar.

Die Weiterentwicklung von Grohe in Richtung smarte und digitale Produkte machte es notwendig, Innovationen in einem entsprechenden Umfeld zu präsentieren«, erklärt Robert Friedl, Geschäftsführer von Grohe Österreich. Beim Rundgang durch das im September letzten Jahres neu eröffnete Wiener Live! Center erwarten die Besucher tatsächlich an jeder Ecke spannende Neuheiten und Innovationen.

Verschiedene Design-Milieus und Produkte für Brausen, Armaturen und Dusch-WCs in vollem Funktionsmodus geben Besuchern die Möglichkeit, das ganze Grohe-Produktspektrum hautnah zu erleben und natürlich auch zu testen. Damit lässt sich vieles besser erfassen als nur zweidimensional im Katalog.

Wie wichtig beispielsweise das optisch-perfekte Zusammenspiel bei Badezimmer-Serien ist, zeigt sich den Besuchern in den modern gestalteten Schaubädern mit harmonisch-abgestimmter Ausstattung. Jedes Produkt wird hier multimedial perfekt in Szene gesetzt und preisgekrönte Entwürfe anschaulich vorgeführt. Eine große LED-Wall bietet Interessierten die Möglichkeit, noch tiefer in die Grohe-Produktwelt einzutauchen und sich von dieser inspirieren zu lassen.

Für Fachpartner steht ein eigenes Beratungs- und Trainingszentrum zur Verfügung, in dem sie Produkte selber einbauen und testen können. »Uns war eine zukunftsorientierte Umsetzung unseres Mottos ›Water. Intelligence.Enjoyment.‹ wichtig«, erklärt Andrea Bußmann, Grohe Regional Vice President, und fügt hinzu: »Wir wollten nicht nur einen Schauraum schaffen, sondern ein interaktives Beratungs- und Trainingszentrum, bei dem das Erlebnis unserer Produkte im Mittelpunkt steht.«

Informieren, ausprobieren und inspirieren lassen heißt es im ­GROHE Live! Center im Business Park Vienna. Harmonische Schaubäder verdeutlichen zudem die große Wirkung von ­aufeinander abgestimmten Armaturen und Keramiken.

An der Aquabar, die mit den Wassersystemen GROHE Blue und Red ausgestattet ist, erhalten Besucher kühles Sprudelwasser oder 100 Grad heißes Wasser für einen Tee direkt aus der Armatur. Ein Highlight sind hier auch die Essence Professional Armaturen in unterschiedlichen Farben.

Ob beruflich oder privat, ob zur Inspira­tion oder aus purem Interesse: Vorbeischauen lohnt sich!

GROHE Live! Center,

Business Park Vienna,

Wienerbergstraße 11, Ebene 1 |Top 2,

1100 Wien

E-Mail: livecenter-at@grohe.com

grohe.at

