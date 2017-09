Ein Tonstück mit zwei Hauptdarstellern: Kräftiges Grün und Blau tragen die Farbklänge des Herbsts.

Harmonisch und dennoch kontrastreich: Der Farbklang Blau-Grün funktioniert nur dann, wenn beide Töne von gleicher Helligkeit und Farbintensität sind. Erst so stehen sie in einer kongenialen Beziehung zueinander.

Die letzte Kollektion von Rodolfo Paglialunga für JIL SANDER wird von der kräftigen Farbkombination getragen – und einem feinen Detail: dem Oversize-Ärmel.