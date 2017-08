Die Geschichte derschimmernden Puderperlen begann im Jahr 1987. Seitdem sorgt jeder Pinselstrich mit den »Les Perles Météorites « für traumhaft schönen Glanz auf der Haut.

Foto Konrad Limbeck

Allein die Dose zu öffnen ist schon ein Stück vom Glück, das die bunten Perlen zu versprühen vermögen. Denn wo sich die Kugeln in sechs unterschiedlichen Farben treffen, um gemeinsam den Teint für ein perfektes Finish in Harmonie zu bringen, entfaltet sich auch ein zarter Veilchenduft.

Um €56,96.