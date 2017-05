Beach-Hair: Haar(Styling)Tips für den Sommer

Korrekt frisiert oder im leicht zerzausten Lässig-Look: Haarknoten sind vielleicht das variantenreichste Styling für kommende Sommerfantasien.

Da Salz-bzw. Chlorwasser, Hitze und Sonne das Haar austrocknen, empfiehlt es sich, im Sommer nicht nur beim Waschen, sondern auch tagsüber pflegende Haarcremes, Leave-in-Conditioner oder speziellen Sonnenschutz fürs Haar zu verwenden. Dadurch halten auch Dutts besser.

Keine Angst vor Experimenten: Gerade in den Ferienmonaten ist mehr erlaubt. Da funktionieren die vielen kleinen 90er-Jahre-Raver-Dutts (oben rechts) genauso wie romantische Flechtkränze (rechts). Mit sauberen Knoten (links) liegt man ohnehin immer richtig.

After-Sun-Treatment: Die »Thermal Treatment Wraps« von IKOO wickelt man wie einen Turban um den Kopf, wo sie Haar und Kopfhaut verwöhnen. 5 Sachets um €27,95, über ikoo-brush.com. Pflegt langes Haar mit einem Protein-Lipid-Komplex: »Lang &Geschmeidig Balsam-Spülung« von GUHL, um €7,-. Das »Dualsenses Sun Reflects UV Schutz Spray« von GOLDWELL schützt das Haar vor UV-Strahlung und Feuchtigkeitsverlust. Reisegröße, 30 ml, um ca. € 4,-. Rettet spröde Haarenden: »Damage Remedy Split End Repair« mit biologischem Nangai-Öl von AVEDA, um €33,- über aveda.de. Das »Moisturising Shampoo« von SENSAI reinigt sonnenstrapaziertes Haar sanft und baut es mit Koishimaru-Seide und Ginseng-Extrakt auf, um €27,-.

