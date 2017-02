Haarpflege: Die neuen Produkte & Treatments

Sie sind lang oder kurz, sie sind gelockt oder glatt. Haare sind so individuell wie unsere Persönlichkeit. Sie wirken glücklich, wenn sie die richtige Zuwendung bekommen. Und sie wecken jede Menge Emotionen. HAARE.

Dabei sind sie nüchtern betrachtet nichts anderes als Hornfäden. Sie sind ein Gemisch aus Keratin, Schwefel, Wasser und Fett. Was nicht besonders anregend klingt, wird doch regelmäßig zum Highlight eines Gesamtlooks geadelt.

Damit unser Schopf diesen hohen Ansprüchen gerecht wird, muss er täglich mit Kamm oder Bürstenstrichen verwöhnt werden, die passenden Pflegeprodukte sind die Pflicht, intensive Verwöhntreatments werden zu einer Kür – und diese steigern nicht nur das Wohlbefinden am Kopf, sondern bringen auch die Seele zum Schmunzeln.

Pflege

Natürlich gibt es immer ein paar, mit denen es der liebe Gott bei der Verteilung der Haare so gut gemeint hat, dass sie sich nicht über fehlendes Volumen oder Glanz beklagen können. Allen anderen hilft die richtige Pflege.

»Botanicals Kraft-Trank« mit Koriandersamenöl wirkt gegen Haarbruch, von L’ORÉAL, um ca. € 7,99. Das »Luxurious Volume Inner Power Volumen-Konzentrat« von JOHN FRIEDA arbeitet mit einem Proteinkomplex, der durch Föhnhitze aktiviert wird, um €9,99. Die weiße Tonerde in der »Amazon White Clay Thickening Blend«-Frisiercreme von TAYA HAIRCARE kräftigt die Haarfasern und verleiht Griff, ab € 26,75 über QVC. Das »Pre-Wash Treatment« aus der »3 More Inches«-Linie von Starfriseur MICHAEL VAN CLARKE pflegt Haar und Kopfhaut vor der Wäsche, um € 40,50 bei NÄGELE & STRUBELL.

Falls das nicht reicht, gibt es immer noch GREAT LENGTHS. Das Echthaar-Extensions-System verwandelt feines oder zu kurzes Haar innerhalb weniger Stunden in eine wallende Mähne.

Verdichtungen ab € 100,-, Verlängerungen ab € 500,-. Salonfinder unter greatlengths.at.

Ernährung: Vitamine fürs Haar

Schön essen! Die richtigen Nährstoffe sorgen dafür, dass Haarwurzeln gut versorgt sind und gesunden »Nachwuchs« produzieren. Ganz oben auf der Liste der wichtigsten Zutaten stehen Eisen, es gewährleistet die Versorgung der Haarzellen mit Sauerstoff, Magnesium und Kalzium, diverse B-Vitamine und Biotin.

All das findet man zum Beispiel im heimischen Superfood Hirse, in Quinoa, Kakao sowie den Algenarten Chlorella und Spirulina. Nüsse, grünes Gemüse und Bienenpollen sind ebenfalls ein heißer Tipp. Wer will, kann zusätzlich zur ausgewogenen Ernährung zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Solche Kuren müssen mindestens drei Monate angewandt werden, um Wirksamkeit zu zeigen. Bei Haarausfall sollte man immer ärztliche Beratung einholen.

Zur Unterstützung gesunden Haares eignen sich besonders die »Haarfülle +«-Kapseln von INNEOV mit Vitamin D3, Omega-3-Fettsäuren und Zink, um € 32,50. Gegen Haarausfall helfen die »Haarund Nageltherapeutikum«-Kapseln von PANTOGAR dank der hoch dosierten Wirkstoffe L-Cystin, einer Aminosäure, und Vitamin B5, um € 33,90.

Treatments

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE VON LA BIOSTHÉTIQUE

Haare färben auf schonende Art und Weise? Das ist bei LA BIOSTHÉTIQUE kein Widerspruch, sondern implizierter Teil des Konzeptes. Dank einem revolutionären molekularen Wirkstoffkomplex, der während des chemischen Prozesses, aber auch anschließend in Form einer speziellen Maske angewandt wird, bleibt das Haar gepflegt und wird zeitgleich rekonstruiert. Die Maske wird übrigens nach dem Färben für zehn Minuten in die Längen eingearbeitet und ist bereits jetzt ein Bestseller. Die Resonanz der Kunden ist eindeutig: Hat man es einmal getestet, kann man zukünftig unmöglich darauf verzichten! Denn nicht nur die Farbe -sprich Glanz und Intensität – hält besonders lange an, sondern auch die Struktur der Haare wird beeinflusst: Feines Haar wird griffiger, wilde Locken werden gebändigt. Der sogenannte »Protection Cheveux Complexe« reduziert Haarbruch und sorgt damit für eine gesündere, geschmeidigere Haaroberfläche. Das Treatment ist übrigens auch zu Hause anwendbar.

Maske um € 38,-, z. B. bei Friseursalon Wessely.

labiosthetique.at

BC-BONACURE-SALON-TREATMENT

Die Pflegeprodukte von SCHWARZKOPF PROFESSIONAL, mit denen etwa im Salon von TONI & GUY gearbeitet wird, werden individuell auf koloriertes, überstrapaziertes oder brüchiges Haar abgestimmt. Nach dem Waschen folgt, je nach Schädigungsgrad der Haare, entweder der passende Conditioner oder gleich die Pflegemaske, in die zusätzlich noch ein »Powershot« eingemischt wird, den es exklusiv nur bei einer Salonbehandlung gibt. Das Treatment wird üblicherweise im Zuge eines Stylings angewandt. »Man kann aber auch nur für eine schnelle Pflege zwischendurch vorbeikommen«, erklärt Art Director Alex Socher, während man für fünf Minuten Einwirkzeit unter der Wärmehaube Platz nimmt. Gleich nach dem Auswaschen und Föhnen sind die Haare weniger statisch aufgeladen – und das mit nachhaltigem Effekt. Auch Weichheit und Glanz sind nach der ersten Haarwäsche daheim noch deutlich verbessert. Das macht das Treatment zur perfekten Lösung gegen ausgelaugtes Haar, für das man auch im stressigsten Alltag Zeit finden kann.

Preis für das Salontreatment € 12,-. Toni & Guy, Bellariastraße 10,1010 Wien, Tel.: 01/5856846.

toniandguy.com

SHU-UEMURA-ZEREMONIE

Bei der Zeremonie von SHU UEMURA gilt der ganzheitliche Ansatz der Entspannung und Pflege. Deshalb werden zu Beginn der rund 45 Minuten dauernden Behandlung die Hände mit einer wohltuenden Massage verwöhnt. Erst danach kommt eine Analyse, bei der ein Friseur den Zustand und die aktuellen Bedürfnisse von Kopfhaut und Haaren feststellt. Nach zwei Wäschen, die mit einem typgerechten Shampoo durchgeführt werden, wird mit einem speziellen Ziegenhaarpinsel eine Maske aufgetragen. Ach ja, während der ganzen Zeit sitzt man nicht etwa in einem üblichen Friseursessel! Die Füße sind hochgelagert und die Rollen des Shiatsu-Massagesessels gleiten angenehm über den Rücken. Während die Maske einwirkt, verstärkt eine Akupressur des »Zeremonienmeisters« den Wohlfühlmoment. Nach Föhnen und Styling verlassen Kopf und Körper den Salon mehr als glücklich.

Um ca. € 30,-.

ShuUemura

Fotos: Getty Images, beigestellt

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken