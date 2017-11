Gehäkeltes bleibt im Trend!

Manch ein Trend geht verwobene Wege: So zeichnete sich Gehäkeltes schon im Frühling als It- Material ab, verknüpft sich aber erst jetzt vollends mit der Mode.

Details aus Gehäkeltem sind vor allem eine Ode an die 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die sich wiederum gerne auf die Hippie-Ästhetik der Seventies bezogen.

Johnny Coca, 2015 zum Creative Director von MULBERRY berufen, vereint die wichtigsten Trends der Saison in einer Kollektion: das Beste, was dem englischen Traditionshaus passieren konnte. Bravo!